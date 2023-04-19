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ЦСКА - Урал
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Материалы
19 апреля
22:08
Федотов: «Урал» забил нам с нарушением правил»
4
21:41
ЦСКА сравнял счет в матче с «Уралом» с ошибочного пенальти (Игорь Федотов)
9
21:34
Гончаренко прокомментировал упущенную победу над ЦСКА
20:55
Fonbet Кубок России. ЦСКА благодаря пенальти ушел от поражения от «Урала» (1:1)
14
18:44
Прогнозы и коэффициенты на матч ЦСКА – «Урал»
18:43
Где смотреть матч ЦСКА – «Урал»: финал Кубка России
18:09
ЦСКА – «Урал»: стартовые составы на финал Fonbet Кубка России
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Расписание матчей
ЦСКА - Урал
ЦСКА - Урал
19.04.2023, Среда, 19:00 мск
Москва, стадион
ВЭБ Арена
Трансляция:
Матч ТВ
Россия. Кубок, Финал
, первый матч
ЦСКА
-
Урал
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Протокол
История игр
Комментарии (2)
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
23 тур
15 апреля, суббота
16:30
Урал
1:2
ЦСКА
1 тур
16 июля, суббота
15:00
ЦСКА
2:0
Урал
Россия. Кубок (2022/2023), группа D
5 тур
22 ноября, вторник
15:00
Урал
0:0
(5:4)п
ЦСКА
2 тур
14 сентября, среда
17:30
ЦСКА
2:1
Урал
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
23 тур
3 апреля, воскресенье
16:30
ЦСКА
2:2
Урал
11 тур
17 октября, воскресенье
14:00
Урал
0:1
ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
18 тур
13 декабря, воскресенье
19:00
ЦСКА
2:2
Урал
10 тур
3 октября, суббота
16:30
Урал
0:2
ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
29 февраля, суббота
14:00
ЦСКА
1:1
Урал
11 тур
29 сентября, воскресенье
11:30
Урал
0:3
ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
16 марта, суббота
14:00
Урал
0:1
ЦСКА
6 тур
1 сентября, суббота
16:30
ЦСКА
4:0
Урал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
3 марта, суббота
14:00
ЦСКА
1:0
Урал
7 тур
19 августа, суббота
15:00
Урал
0:0
ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
17 тур
3 декабря, суббота
14:00
ЦСКА
4:0
Урал
3 тур
13 августа, суббота
15:30
Урал
0:1
ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
28 апреля, четверг
17:00
Урал
0:3
ЦСКА
12 тур
17 октября, суббота
14:00
ЦСКА
3:2
Урал
Россия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
28 октября, среда
19:30
ЦСКА
2:1
Урал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
4 мая, понедельник
18:00
ЦСКА
3:1
Урал
9 тур
27 сентября, суббота
13:30
Урал
3:4
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота
14:30
ЦСКА
1:0
Урал
1 тур
17 июля, среда
17:30
Урал
2:2
ЦСКА
Россия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
15 июля, среда
17:00
Урал
1:0
ЦСКА
Чемпионат России 1996
19 тур
3 августа, суббота
00:00
ЦСКА
1:1
Урал
5 тур
30 марта, суббота
00:00
Урал
0:1
ЦСКА
Чемпионат России 1995
16 тур
15 июля, суббота
00:00
ЦСКА
2:0
Урал
9 тур
27 мая, суббота
00:00
Урал
1:0
ЦСКА
Чемпионат России 1994
28 тур
23 октября, воскресенье
00:00
ЦСКА
2:1
Урал
3 тур
26 марта, суббота
00:00
Урал
2:0
ЦСКА
Чемпионат России 1993
29 тур
25 сентября, суббота
00:00
ЦСКА
2:1
Урал
13 тур
5 июня, суббота
00:00
Урал
1:0
ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 13 тур
8 июля, среда
00:00
ЦСКА
2:1
Урал
Первый этап, 5 тур
22 апреля, среда
00:00
Урал
1:1
ЦСКА
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Рейтинг:
+505
the teacher
19 апреля, 20:50
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Зе Болотный конченый дельфин, в каждом матче ныряет
1
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Рейтинг:
+1435
Болотоход
19 апреля, 20:34
Пожаловаться
Игооорь!!!!
0
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