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Материалы

ЦСКА - Урал

19.04.2023, Среда, 19:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Кубок, Финал , первый матч ЦСКА - Урал
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
23 тур
15 апреля, суббота 16:30 Урал 1:2 ЦСКА
1 тур
16 июля, суббота 15:00 ЦСКА 2:0 Урал
Россия. Кубок (2022/2023), группа D
5 тур
22 ноября, вторник 15:00 Урал 0:0
(5:4)п		 ЦСКА
2 тур
14 сентября, среда 17:30 ЦСКА 2:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
23 тур
3 апреля, воскресенье 16:30 ЦСКА 2:2 Урал
11 тур
17 октября, воскресенье 14:00 Урал 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
18 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:2 Урал
10 тур
3 октября, суббота 16:30 Урал 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
29 февраля, суббота 14:00 ЦСКА 1:1 Урал
11 тур
29 сентября, воскресенье 11:30 Урал 0:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
16 марта, суббота 14:00 Урал 0:1 ЦСКА
6 тур
1 сентября, суббота 16:30 ЦСКА 4:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
3 марта, суббота 14:00 ЦСКА 1:0 Урал
7 тур
19 августа, суббота 15:00 Урал 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
17 тур
3 декабря, суббота 14:00 ЦСКА 4:0 Урал
3 тур
13 августа, суббота 15:30 Урал 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
28 апреля, четверг 17:00 Урал 0:3 ЦСКА
12 тур
17 октября, суббота 14:00 ЦСКА 3:2 Урал
Россия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
28 октября, среда 19:30 ЦСКА 2:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
4 мая, понедельник 18:00 ЦСКА 3:1 Урал
9 тур
27 сентября, суббота 13:30 Урал 3:4 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 14:30 ЦСКА 1:0 Урал
1 тур
17 июля, среда 17:30 Урал 2:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
15 июля, среда 17:00 Урал 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
19 тур
3 августа, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Урал
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Урал 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1995
16 тур
15 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Урал
9 тур
27 мая, суббота 00:00 Урал 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1994
28 тур
23 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:1 Урал
3 тур
26 марта, суббота 00:00 Урал 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1993
29 тур
25 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Урал
13 тур
5 июня, суббота 00:00 Урал 1:0 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 13 тур
8 июля, среда 00:00 ЦСКА 2:1 Урал
Первый этап, 5 тур
22 апреля, среда 00:00 Урал 1:1 ЦСКА
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    Рейтинг: +505

    the teacher 19 апреля, 20:50

    Зе Болотный конченый дельфин, в каждом матче ныряет

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    Рейтинг: +1435

    Болотоход 19 апреля, 20:34

    Игооорь!!!!

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