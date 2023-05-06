Осасуна - Реал

|22 тур
|18 февраля, суббота
|23:00
|Осасуна
|0:2
|Реал
|7 тур
|2 октября, воскресенье
|22:00
|Реал
|1:1
|Осасуна
|22 тур
|18 февраля, суббота
|23:00
|Осасуна
|0:2
|Реал
|7 тур
|2 октября, воскресенье
|22:00
|Реал
|1:1
|Осасуна
|23 тур
|9 февраля, воскресенье
|18:00
|Осасуна
|1:4
|Реал
|6 тур
|25 сентября, среда
|22:00
|Реал
|2:0
|Осасуна
|21 тур
|30 января, воскресенье
|21:00
|Осасуна
|1:0
|Реал
|2 тур
|11 сентября, суббота
|22:00
|Реал
|1:0
|Осасуна
|35 тур
|2 мая, воскресенье
|21:00
|Реал
|3:2
|Осасуна
|16 тур
|3 января, воскресенье
|23:00
|Осасуна
|0:0
|Реал
|38 тур
|31 мая, воскресенье
|21:00
|Осасуна
|2:1
|Реал
|19 тур
|18 января, воскресенье
|19:00
|Реал
|3:1
|Осасуна