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Судьи
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Материалы

Осасуна - Реал

06.05.2023, Суббота, 23:00 мск Севилья, стадион Эстадио де Ла Картуха Трансляция: Матч ТВ Испания. Кубок, Финал Осасуна - Реал
Испания. Примера (2022/2023)
22 тур
18 февраля, суббота 23:00 Осасуна 0:2 Реал
7 тур
2 октября, воскресенье 22:00 Реал 1:1 Осасуна
Испания. Примера (2021/2022)
33 тур
20 апреля, среда 22:30 Осасуна 1:3 Реал
11 тур
27 октября, среда 22:30 Реал 0:0 Осасуна
Испания. Примера (2020/2021)
34 тур
1 мая, суббота 22:00 Реал 2:0 Осасуна
18 тур
9 января, суббота 23:00 Осасуна 0:0 Реал
Испания. Примера (2019/2020)
23 тур
9 февраля, воскресенье 18:00 Осасуна 1:4 Реал
6 тур
25 сентября, среда 22:00 Реал 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2016/2017)
22 тур
11 февраля, суббота 22:45 Осасуна 1:3 Реал
3 тур
10 сентября, суббота 17:00 Реал 5:2 Осасуна
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
26 апреля, суббота 22:00 Реал 4:0 Осасуна
16 тур
14 декабря, суббота 19:00 Осасуна 2:2 Реал
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
ответный матч		 16 января, четверг 00:30 Осасуна 0:2 Реал
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
первый матч		 10 января, пятница 00:30 Реал 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
38 тур
1 июня, суббота 19:00 Реал 4:2 Осасуна
19 тур
12 января, суббота 23:00 Осасуна 0:0 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
31 тур
31 марта, суббота 22:00 Осасуна 1:5 Реал
12 тур
6 ноября, воскресенье 15:00 Реал 7:1 Осасуна
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 21:00 Осасуна 1:0 Реал
2 тур
11 сентября, суббота 22:00 Реал 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
35 тур
2 мая, воскресенье 21:00 Реал 3:2 Осасуна
16 тур
3 января, воскресенье 23:00 Осасуна 0:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
38 тур
31 мая, воскресенье 21:00 Осасуна 2:1 Реал
19 тур
18 января, воскресенье 19:00 Реал 3:1 Осасуна
Испания. Примера (2007/2008)
35 тур
4 мая, воскресенье 23:00 Осасуна 1:2 Реал
16 тур
16 декабря, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Осасуна
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