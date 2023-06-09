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Люксембург - Мальта

09.06.2023, Пятница, 21:15 мск Люксембург, стадион Стад де Люксембург Товарищеские матчи. Сборные Люксембург - Мальта
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Матч начнется в 21:15 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2018

22 марта, четверг 20:00 Мальта 0:1 Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные 2012

2 июня, суббота 19:00 Люксембург 0:2 Мальта
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