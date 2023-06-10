Спартак К - Луки-Энергия

|1 тур
|2 апреля, воскресенье
|15:00
|Луки-Энергия
|1:3
|Спартак К
|1 тур
|2 апреля, воскресенье
|15:00
|Луки-Энергия
|1:3
|Спартак К
|17 тур
|11 ноября, суббота
|14:00
|Спартак К
|0:0
|Луки-Энергия
|5 тур
|18 августа, пятница
|19:00
|Луки-Энергия
|2:1
|Спартак К
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ленинградец
|19
|13
|4
|2
|33:11
|+22
|43
|2.
|Муром
|19
|11
|3
|5
|36:24
|+12
|36
|3.
|Спартак Кс
|19
|10
|5
|4
|27:16
|+11
|35
|4.
|Текстильщик Ив
|19
|9
|6
|4
|33:16
|+17
|33
|5.
|Чертаново
|19
|9
|4
|6
|36:26
|+10
|31
|6.
|Торпедо Вл
|19
|7
|5
|7
|21:27
|-6
|26
|7.
|Звезда
|19
|6
|7
|6
|29:26
|+3
|25
|8.
|Зоркий
|19
|5
|7
|7
|26:28
|-2
|22
|9.
|Динамо Вг
|19
|5
|5
|9
|20:35
|-15
|20
|10.
|Балтика-БФУ
|19
|4
|5
|10
|14:25
|-11
|17
|11.
|Енисей-М
|19
|3
|4
|12
|30:44
|-14
|13
|12.
|Луки-Энергия
|19
|3
|3
|13
|11:38
|-27
|12
|* - Спартак К: снято 13
Торпедо Вл: снято 21
Текстильщик: снято 22
Знамя Труда: снято 4
Химик: снято 11
Зоркий: снято 20
Зенит-2: снято 10
Звезда: снято 22
Чертаново: снято 23
Муром: снято 21
Динамо-2: снято 13
Луки-Энергия: снято 21
Ленинградец: снято 26
Электрон: снято 3
Тверь: снято 8
Динамо СПб: снято 8
Ядро: снято 8
Балтика-БФУ: снято 17
Енисей-М: снято 19
Динамо Вг: снято 16
Родина-М: снято 6
Торпедо-2: снято 15