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Химик - Динамо СПб

03.06.2023, Суббота, 14:00 мск Дзержинск, стадион Химик Россия. Вторая лига. Группа 2, 10 тур Химик - Динамо СПб
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Матч начнется в 14:00 мск
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа B
5 тур
29 апреля, суббота 14:00 Динамо СПб 0:3 Химик
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит-2 17 9 6 2 32:18 +14 33
2. Динамо СПб 17 9 5 3 27:19 +8 32
3. Химик Дз 17 7 6 4 24:16 +8 27
4. Тверь 17 7 3 7 22:17 +5 24
5. Торпедо-2 16 6 5 5 23:20 +3 23
6. Динамо-2 17 6 5 6 27:18 +9 23
7. Знамя Труда 16 4 6 6 17:22 -5 18
8. Родина-М 16 4 5 7 14:25 -11 17
9. Ядро 16 4 3 9 21:25 -4 15
10. Электрон 17 4 2 11 16:43 -27 14
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