Знамя Труда - Родина-М

|5 тур
|30 апреля, воскресенье
|15:00
|Родина-М
|0:0
|Знамя Труда
|5 тур
|30 апреля, воскресенье
|15:00
|Родина-М
|0:0
|Знамя Труда
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит-2
|17
|9
|6
|2
|32:18
|+14
|33
|2.
|Динамо СПб
|17
|9
|5
|3
|27:19
|+8
|32
|3.
|Химик Дз
|17
|7
|6
|4
|24:16
|+8
|27
|4.
|Тверь
|17
|7
|3
|7
|22:17
|+5
|24
|5.
|Торпедо-2
|16
|6
|5
|5
|23:20
|+3
|23
|6.
|Динамо-2
|17
|6
|5
|6
|27:18
|+9
|23
|7.
|Знамя Труда
|16
|4
|6
|6
|17:22
|-5
|18
|8.
|Родина-М
|16
|4
|5
|7
|14:25
|-11
|17
|9.
|Ядро
|16
|4
|3
|9
|21:25
|-4
|15
|10.
|Электрон
|17
|4
|2
|11
|16:43
|-27
|14