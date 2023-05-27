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Зенит-2 - Химик

27.05.2023, Суббота, 14:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. Вторая лига. Группа 2, 9 тур Зенит-2 - Химик
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа B
4 тур
23 апреля, воскресенье 14:00 Химик 3:0 Зенит-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), группа B
9 тур
27 мая, пятница 13:00 Химик 0:4 Зенит-2
4 тур
24 апреля, воскресенье 15:30 Зенит-2 6:2 Химик
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит-2 17 9 6 2 32:18 +14 33
2. Динамо СПб 17 9 5 3 27:19 +8 32
3. Химик Дз 17 7 6 4 24:16 +8 27
4. Тверь 17 7 3 7 22:17 +5 24
5. Торпедо-2 16 6 5 5 23:20 +3 23
6. Динамо-2 17 6 5 6 27:18 +9 23
7. Знамя Труда 16 4 6 6 17:22 -5 18
8. Родина-М 16 4 5 7 14:25 -11 17
9. Ядро 16 4 3 9 21:25 -4 15
10. Электрон 17 4 2 11 16:43 -27 14
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Матч-центр
16:00
Салернитана
Удинезе
1
2
Перерыв
16:00
Специя
Торино
0
1
Перерыв
16:00
Нафтан
Ислочь
0
0
Идет второй тайм
16:00
Родина-М
Торпедо-2
1
0
Идет второй тайм
16:30
Боруссия Д
Майнц
0
2
Идет первый тайм
16:30
РБ Лейпциг
Шальке-04
2
1
Идет первый тайм
16:30
Унион
Вердер
0
0
Идет первый тайм
16:30
Кельн
Бавария
0
1
Идет первый тайм
16:30
Боруссия М
Аугсбург
1
0
Идет первый тайм
16:30
Айнтрахт Ф
Фрайбург
0
0
Идет первый тайм
16:30
Вольфсбург
Герта
1
0
Идет первый тайм
16:30
Бохум
Байер
1
0
Идет первый тайм
16:30
Штутгарт
Хоффенхайм
0
0
Идет первый тайм
16:30
Торпедо М
Оренбург
1
0
Идет первый тайм
17:00
Кубань
Енисей
0
0
Идет первый тайм
17:00
Волга Ул
Родина
0
1
Идет первый тайм
17:00
Волгарь
Краснодар-2
0
0
Идет первый тайм
17:00
Шинник
СКА-Хабаровск
0
0
Идет первый тайм
17:00
Спарта
Виктория П
0
0
Идет первый тайм
17:00
Славия П
Словацко
0
0
Идет первый тайм
17:00
Богемианс 1905
Сигма
0
0
Идет первый тайм
19:00
Краснодар
ЦСКА
00:00
Хатайспор
Галатасарай
0
3
00:00
Фенербахче
Газиантеп
3
0
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