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Зоркий - Спартак К

21.05.2023, Воскресенье, 13:00 мск Красногорск, стадион Зоркий Россия. Вторая лига. Группа 2, 9 тур Зоркий - Спартак К
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа A
4 тур
22 апреля, суббота 14:00 Спартак К 1:1 Зоркий
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ленинградец 19 13 4 2 33:11 +22 43
2. Муром 19 11 3 5 36:24 +12 36
3. Спартак Кс 19 10 5 4 27:16 +11 35
4. Текстильщик Ив 19 9 6 4 33:16 +17 33
5. Чертаново 19 9 4 6 36:26 +10 31
6. Торпедо Вл 19 7 5 7 21:27 -6 26
7. Звезда 19 6 7 6 29:26 +3 25
8. Зоркий 19 5 7 7 26:28 -2 22
9. Динамо Вг 19 5 5 9 20:35 -15 20
10. Балтика-БФУ 19 4 5 10 14:25 -11 17
11. Енисей-М 19 3 4 12 30:44 -14 13
12. Луки-Энергия 19 3 3 13 11:38 -27 12
* - Спартак К: снято 13
Торпедо Вл: снято 21
Текстильщик: снято 22
Знамя Труда: снято 4
Химик: снято 11
Зоркий: снято 20
Зенит-2: снято 10
Звезда: снято 22
Чертаново: снято 23
Муром: снято 21
Динамо-2: снято 13
Луки-Энергия: снято 21
Ленинградец: снято 26
Электрон: снято 3
Тверь: снято 8
Динамо СПб: снято 8
Ядро: снято 8
Балтика-БФУ: снято 17
Енисей-М: снято 19
Динамо Вг: снято 16
Родина-М: снято 6
Торпедо-2: снято 15
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