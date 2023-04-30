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Зенит-2 - Тверь

30.04.2023, Воскресенье, 14:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. Вторая лига. Группа 2, 5 тур Зенит-2 - Тверь
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
18 тур
25 октября, понедельник 14:00 Зенит-2 1:1 Тверь
8 тур
4 сентября, суббота 15:00 Тверь 2:2 Зенит-2
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
22 тур
29 апреля, четверг 17:00 Тверь 0:1 Зенит-2
7 тур
20 сентября, воскресенье 13:00 Зенит-2 3:1 Тверь
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит-2 17 9 6 2 32:18 +14 33
2. Динамо СПб 17 9 5 3 27:19 +8 32
3. Химик Дз 17 7 6 4 24:16 +8 27
4. Тверь 17 7 3 7 22:17 +5 24
5. Торпедо-2 16 6 5 5 23:20 +3 23
6. Динамо-2 17 6 5 6 27:18 +9 23
7. Знамя Труда 16 4 6 6 17:22 -5 18
8. Родина-М 16 4 5 7 14:25 -11 17
9. Ядро 16 4 3 9 21:25 -4 15
10. Электрон 17 4 2 11 16:43 -27 14
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