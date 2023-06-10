Знамя - Квант

|1 тур
|18 апреля, вторник
|17:00
|Квант
|0:2
|Знамя
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Знамя
|19
|11
|2
|6
|33:22
|+11
|35
|2.
|Строгино
|19
|10
|5
|4
|33:19
|+14
|35
|3.
|Химки-М
|19
|9
|6
|4
|37:23
|+14
|33
|4.
|Арсенал-2
|19
|9
|1
|9
|34:22
|+12
|28
|5.
|Сахалин
|19
|8
|4
|7
|25:24
|+1
|28
|6.
|Спартак Т
|19
|7
|6
|6
|25:27
|-2
|27
|7.
|СКА-Хабаровск-2
|19
|7
|5
|7
|22:22
|0
|26
|8.
|Квант
|19
|7
|4
|8
|26:24
|+2
|25
|9.
|Коломна
|19
|7
|3
|9
|28:41
|-13
|24
|10.
|Зенит Пз
|19
|5
|5
|9
|17:22
|-5
|20
|11.
|Пересвет
|19
|5
|4
|10
|24:38
|-14
|19
|12.
|Балашиха
|19
|5
|3
|11
|18:38
|-20
|18