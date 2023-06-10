Введите ваш ник на сайте

Знамя - Квант

10.06.2023, Суббота, 00:00 мск Ногинск, стадион Знамя Россия. Вторая лига. Группа 3, 12 тур Знамя - Квант
...
Матч еще не начался
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа B
1 тур
18 апреля, вторник 17:00 Квант 0:2 Знамя
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
5 тур
17 ноября, среда 14:00 Квант 1:1 Знамя
15 тур
10 октября, воскресенье 15:00 Знамя 1:1 Квант
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
6 тур
12 сентября, суббота 14:00 Знамя 1:2 Квант
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Знамя 19 11 2 6 33:22 +11 35
2. Строгино 19 10 5 4 33:19 +14 35
3. Химки-М 19 9 6 4 37:23 +14 33
4. Арсенал-2 19 9 1 9 34:22 +12 28
5. Сахалин 19 8 4 7 25:24 +1 28
6. Спартак Т 19 7 6 6 25:27 -2 27
7. СКА-Хабаровск-2 19 7 5 7 22:22 0 26
8. Квант 19 7 4 8 26:24 +2 25
9. Коломна 19 7 3 9 28:41 -13 24
10. Зенит Пз 19 5 5 9 17:22 -5 20
11. Пересвет 19 5 4 10 24:38 -14 19
12. Балашиха 19 5 3 11 18:38 -20 18
...
  • Читайте нас: 