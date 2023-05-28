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СКА-Хабаровск-2 - Пересвет

28.05.2023, Воскресенье, 06:00 мск Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина Россия. Вторая лига. Группа 3, 10 тур СКА-Хабаровск-2 - Пересвет
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Матч начнется в 06:00 мск
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа B
5 тур
28 апреля, пятница 14:00 Пересвет 1:1 СКА-Хабаровск-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
17 тур
19 октября, вторник 09:00 СКА-Хабаровск-2 1:1 Пересвет
7 тур
29 августа, воскресенье 13:00 Пересвет 0:0 СКА-Хабаровск-2
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Знамя 19 11 2 6 33:22 +11 35
2. Строгино 19 10 5 4 33:19 +14 35
3. Химки-М 19 9 6 4 37:23 +14 33
4. Арсенал-2 19 9 1 9 34:22 +12 28
5. Сахалин 19 8 4 7 25:24 +1 28
6. Спартак Т 19 7 6 6 25:27 -2 27
7. СКА-Хабаровск-2 19 7 5 7 22:22 0 26
8. Квант 19 7 4 8 26:24 +2 25
9. Коломна 19 7 3 9 28:41 -13 24
10. Зенит Пз 19 5 5 9 17:22 -5 20
11. Пересвет 19 5 4 10 24:38 -14 19
12. Балашиха 19 5 3 11 18:38 -20 18
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