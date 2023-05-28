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Сокол - Рязань

28.05.2023, Воскресенье, 14:00 мск Саратов, стадион Локомотив Россия. Вторая лига. Группа 3, 10 тур Сокол - Рязань
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Матч начнется в 14:00 мск
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа A
5 тур
28 апреля, пятница 13:00 Рязань 0:1 Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
22 тур
14 ноября, воскресенье 14:00 Сокол 2:1 Рязань
10 тур
14 сентября, вторник 18:00 Рязань 0:1 Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
11 тур
28 сентября, суббота 16:00 Рязань 1:2 Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
20 тур
20 апреля, суббота 14:30 Сокол 2:0 Рязань
8 тур
9 сентября, воскресенье 17:00 Рязань 0:1 Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
14 тур
21 октября, суббота 14:00 Сокол 0:3 Рязань
2 тур
27 июля, четверг 18:30 Рязань 2:1 Сокол
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
29 тур
30 мая, пятница 19:00 Сокол 3:0 Рязань
15 тур
5 октября, суббота 18:30 Рязань 0:1 Сокол
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
26 тур
16 мая, четверг 18:30 Рязань 1:1 Сокол
12 тур
19 сентября, среда 19:00 Сокол 2:1 Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
39 тур
4 июня, понедельник 19:00 Рязань 3:3 Сокол
25 тур
29 сентября, четверг 19:00 Сокол 1:1 Рязань
13 тур
7 июля, четверг 18:30 Рязань 0:1 Сокол
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сокол 19 13 1 5 23:-15 +38 40
2. Салют 19 10 4 5 33:16 +17 34
3. Динамо Бр 19 9 4 6 16:11 +5 31
4. Металлург Лп 19 9 3 7 25:25 0 30
5. Калуга 19 9 2 8 23:24 -1 29
6. Авангард Кур 19 7 7 5 29:18 +11 28
7. Родина-2 19 7 6 6 21:17 +4 27
8. Динамо Вл 19 7 4 8 18:21 -3 25
9. Рязань 19 6 5 8 15:23 -8 23
10. Сатурн 19 5 4 10 19:33 -14 19
11. Космос 19 5 3 11 25:24 +1 18
12. Сахалинец 19 4 3 12 18:38 -20 15
* - Динамо Бр: снято 34
Авангард: снято 24
Салют: снято 34
Сахалин: снято 7
Сокол: снято 16
Металлург Л: снято 20
Рязань: снято 16
Сатурн: снято 26
Зенит: снято 5
Калуга: снято 28
Коломна: снято 12
Строгино: снято 10
Арсенал-2: снято 12
Квант: снято 8
Химки-М: снято 10
Знамя: снято 8
Динамо Вл: снято 25
Пересвет: снято 10
СКА-Хабаровск-2: снято 9
Спартак Т: снято 9
Родина-2: снято 24
Сахалинец: снято 31
Балашиха: снято 3
Космос: снято 26
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