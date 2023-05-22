Введите ваш ник на сайте

Рязань - Калуга

22.05.2023, Понедельник, 13:00 мск Рязань, стадион Спартак Россия. Вторая лига. Группа 3, 9 тур Рязань - Калуга
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа A
4 тур
22 апреля, суббота 14:00 Калуга 1:2 Рязань
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
20 тур
4 ноября, четверг 16:00 Рязань 2:0 Калуга
8 тур
4 сентября, суббота 15:00 Калуга 0:2 Рязань
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
2 тур
15 августа, суббота 14:00 Калуга 1:2 Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
6 тур
23 октября, среда 14:00 Калуга 2:3 Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
22 тур
4 мая, суббота 14:00 Калуга 5:0 Рязань
10 тур
22 сентября, суббота 14:00 Рязань 1:2 Калуга
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
17 тур
11 ноября, суббота 13:00 Рязань 3:0 Калуга
5 тур
18 августа, пятница 18:30 Калуга 1:1 Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
16 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Рязань 1:2 Калуга
4 тур
12 августа, пятница 17:00 Калуга 1:0 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
17 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 Рязань 1:0 Калуга
5 тур
17 августа, понедельник 18:00 Калуга 0:1 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
19 тур
4 ноября, вторник 14:00 Калуга 0:4 Рязань
5 тур
8 августа, пятница 19:30 Рязань 1:1 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
28 тур
25 мая, воскресенье 17:00 Рязань 1:3 Калуга
14 тур
29 сентября, воскресенье 16:00 Калуга 2:4 Рязань
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
26 июля, пятница 18:30 Калуга 1:2 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 18:30 Рязань 2:1 Калуга
3 тур
26 июля, четверг 18:00 Калуга 3:2 Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
31 тур
17 апреля, вторник 19:00 Калуга 2:0 Рязань
17 тур
11 августа, четверг 00:00 Рязань 0:2 Калуга
5 тур
16 мая, понедельник 00:00 Калуга 3:1 Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
21 тур
6 сентября, понедельник 18:00 Рязань 0:0 Калуга
7 тур
1 июня, вторник 18:30 Калуга 1:0 Рязань
Россия. Кубок (2010/2011)
50 тур
29 апреля, четверг 17:00 Рязань 2:1 Калуга
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сокол 19 13 1 5 23:-15 +38 40
2. Салют 19 10 4 5 33:16 +17 34
3. Динамо Бр 19 9 4 6 16:11 +5 31
4. Металлург Лп 19 9 3 7 25:25 0 30
5. Калуга 19 9 2 8 23:24 -1 29
6. Авангард Кур 19 7 7 5 29:18 +11 28
7. Родина-2 19 7 6 6 21:17 +4 27
8. Динамо Вл 19 7 4 8 18:21 -3 25
9. Рязань 19 6 5 8 15:23 -8 23
10. Сатурн 19 5 4 10 19:33 -14 19
11. Космос 19 5 3 11 25:24 +1 18
12. Сахалинец 19 4 3 12 18:38 -20 15
* - Динамо Бр: снято 34
Авангард: снято 24
Салют: снято 34
Сахалин: снято 7
Сокол: снято 16
Металлург Л: снято 20
Рязань: снято 16
Сатурн: снято 26
Зенит: снято 5
Калуга: снято 28
Коломна: снято 12
Строгино: снято 10
Арсенал-2: снято 12
Квант: снято 8
Химки-М: снято 10
Знамя: снято 8
Динамо Вл: снято 25
Пересвет: снято 10
СКА-Хабаровск-2: снято 9
Спартак Т: снято 9
Родина-2: снято 24
Сахалинец: снято 31
Балашиха: снято 3
Космос: снято 26
...
  • Читайте нас: 