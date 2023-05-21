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Строгино - Знамя

21.05.2023, Воскресенье, 13:00 мск Москва, стадион Янтарь Россия. Вторая лига. Группа 3, 9 тур Строгино - Знамя
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа B
4 тур
22 апреля, суббота 14:00 Знамя 3:1 Строгино
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
22 тур
14 ноября, воскресенье 15:30 Строгино 4:3 Знамя
1 тур
18 июля, воскресенье 18:30 Знамя 3:1 Строгино
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
1 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Строгино 1:1 Знамя
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Знамя 20 11 3 6 34:23 +11 36
2. Химки-М 20 10 6 4 42:23 +19 36
3. Строгино 20 10 5 5 33:20 +13 35
4. Сахалин 20 9 4 7 28:25 +3 31
5. Спартак Т 20 8 6 6 29:29 0 30
6. Арсенал-2 20 9 2 9 35:23 +12 29
7. СКА-Хабаровск-2 20 8 5 7 26:23 +3 29
8. Коломна 20 8 3 9 29:41 -12 27
9. Квант 20 7 4 9 26:29 -3 25
10. Зенит Пз 20 5 5 10 19:26 -7 20
11. Пересвет 20 5 4 11 25:42 -17 19
12. Балашиха 20 5 3 12 19:41 -22 18
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