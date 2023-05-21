Строгино - Знамя

|4 тур
|22 апреля, суббота
|14:00
|Знамя
|3:1
|Строгино
|22 тур
|14 ноября, воскресенье
|15:30
|Строгино
|4:3
|Знамя
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|18:30
|Знамя
|3:1
|Строгино
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Знамя
|20
|11
|3
|6
|34:23
|+11
|36
|2.
|Химки-М
|20
|10
|6
|4
|42:23
|+19
|36
|3.
|Строгино
|20
|10
|5
|5
|33:20
|+13
|35
|4.
|Сахалин
|20
|9
|4
|7
|28:25
|+3
|31
|5.
|Спартак Т
|20
|8
|6
|6
|29:29
|0
|30
|6.
|Арсенал-2
|20
|9
|2
|9
|35:23
|+12
|29
|7.
|СКА-Хабаровск-2
|20
|8
|5
|7
|26:23
|+3
|29
|8.
|Коломна
|20
|8
|3
|9
|29:41
|-12
|27
|9.
|Квант
|20
|7
|4
|9
|26:29
|-3
|25
|10.
|Зенит Пз
|20
|5
|5
|10
|19:26
|-7
|20
|11.
|Пересвет
|20
|5
|4
|11
|25:42
|-17
|19
|12.
|Балашиха
|20
|5
|3
|12
|19:41
|-22
|18