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Строгино - Коломна

29.04.2023, Суббота, 13:00 мск Москва, стадион Янтарь Россия. Вторая лига. Группа 3, 5 тур Строгино - Коломна
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
14 тур
4 октября, понедельник 14:00 Коломна 2:3 Строгино
4 тур
7 августа, суббота 13:00 Строгино 4:0 Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
15 тур
30 октября, воскресенье 18:00 Коломна 2:0 Строгино
3 тур
4 августа, четверг 18:00 Строгино 0:0 Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
24 тур
30 апреля, суббота 14:00 Коломна 0:0 Строгино
10 тур
21 сентября, понедельник 19:00 Строгино 2:0 Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
21 тур
10 апреля, пятница 16:30 Коломна 0:1 Строгино
7 тур
22 августа, пятница 19:00 Строгино 2:0 Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
30 тур
10 мая, суббота 14:00 Строгино 2:0 Коломна
8 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Коломна 1:0 Строгино
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Знамя 19 11 2 6 33:22 +11 35
2. Строгино 19 10 5 4 33:19 +14 35
3. Химки-М 19 9 6 4 37:23 +14 33
4. Арсенал-2 19 9 1 9 34:22 +12 28
5. Сахалин 19 8 4 7 25:24 +1 28
6. Спартак Т 19 7 6 6 25:27 -2 27
7. СКА-Хабаровск-2 19 7 5 7 22:22 0 26
8. Квант 19 7 4 8 26:24 +2 25
9. Коломна 19 7 3 9 28:41 -13 24
10. Зенит Пз 19 5 5 9 17:22 -5 20
11. Пересвет 19 5 4 10 24:38 -14 19
12. Балашиха 19 5 3 11 18:38 -20 18
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