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Металлург Л - Салют

29.04.2023, Суббота, 14:00 мск Липецк, стадион Металлург Россия. Вторая лига. Группа 3, 5 тур Металлург Л - Салют
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
3 тур
23 августа, воскресенье 17:00 Металлург Л 1:2 Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
9 тур
14 сентября, суббота 17:00 Металлург Л 2:0 Салют
Россия. Кубок (2019/2020)
1/128 финала
28 июля, воскресенье 16:00 Салют 3:2 Металлург Л
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
23 тур
11 мая, суббота 15:00 Салют 1:3 Металлург Л
11 тур
29 сентября, суббота 15:00 Металлург Л 3:0 Салют
Россия. Кубок (2018/2019)
1/128 финала
30 июля, понедельник 17:00 Металлург Л 1:0 Салют
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
30 тур
29 октября, суббота 17:00 Металлург Л 0:2 Салют
16 тур
5 августа, пятница 00:00 Салют 3:0 Металлург Л
4 тур
8 мая, воскресенье 00:00 Металлург Л 0:2 Салют
Россия. Первый дивизион 2009
29 тур
8 сентября, вторник 18:30 Салют 5:1 Металлург Л
10 тур
14 мая, четверг 18:00 Металлург Л 2:1 Салют
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сокол 19 13 1 5 23:-15 +38 40
2. Салют 19 10 4 5 33:16 +17 34
3. Динамо Бр 19 9 4 6 16:11 +5 31
4. Металлург Лп 19 9 3 7 25:25 0 30
5. Калуга 19 9 2 8 23:24 -1 29
6. Авангард Кур 19 7 7 5 29:18 +11 28
7. Родина-2 19 7 6 6 21:17 +4 27
8. Динамо Вл 19 7 4 8 18:21 -3 25
9. Рязань 19 6 5 8 15:23 -8 23
10. Сатурн 19 5 4 10 19:33 -14 19
11. Космос 19 5 3 11 25:24 +1 18
12. Сахалинец 19 4 3 12 18:38 -20 15
* - Динамо Бр: снято 34
Авангард: снято 24
Салют: снято 34
Сахалин: снято 7
Сокол: снято 16
Металлург Л: снято 20
Рязань: снято 16
Сатурн: снято 26
Зенит: снято 5
Калуга: снято 28
Коломна: снято 12
Строгино: снято 10
Арсенал-2: снято 12
Квант: снято 8
Химки-М: снято 10
Знамя: снято 8
Динамо Вл: снято 25
Пересвет: снято 10
СКА-Хабаровск-2: снято 9
Спартак Т: снято 9
Родина-2: снято 24
Сахалинец: снято 31
Балашиха: снято 3
Космос: снято 26
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