Динамо Бр - Космос

|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сокол
|19
|13
|1
|5
|23:-15
|+38
|40
|2.
|Салют
|19
|10
|4
|5
|33:16
|+17
|34
|3.
|Динамо Бр
|19
|9
|4
|6
|16:11
|+5
|31
|4.
|Металлург Лп
|19
|9
|3
|7
|25:25
|0
|30
|5.
|Калуга
|19
|9
|2
|8
|23:24
|-1
|29
|6.
|Авангард Кур
|19
|7
|7
|5
|29:18
|+11
|28
|7.
|Родина-2
|19
|7
|6
|6
|21:17
|+4
|27
|8.
|Динамо Вл
|19
|7
|4
|8
|18:21
|-3
|25
|9.
|Рязань
|19
|6
|5
|8
|15:23
|-8
|23
|10.
|Сатурн
|19
|5
|4
|10
|19:33
|-14
|19
|11.
|Космос
|19
|5
|3
|11
|25:24
|+1
|18
|12.
|Сахалинец
|19
|4
|3
|12
|18:38
|-20
|15
|* - Динамо Бр: снято 34
Авангард: снято 24
Салют: снято 34
Сахалин: снято 7
Сокол: снято 16
Металлург Л: снято 20
Рязань: снято 16
Сатурн: снято 26
Зенит: снято 5
Калуга: снято 28
Коломна: снято 12
Строгино: снято 10
Арсенал-2: снято 12
Квант: снято 8
Химки-М: снято 10
Знамя: снято 8
Динамо Вл: снято 25
Пересвет: снято 10
СКА-Хабаровск-2: снято 9
Спартак Т: снято 9
Родина-2: снято 24
Сахалинец: снято 31
Балашиха: снято 3
Космос: снято 26