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Калуга - Авангард

08.04.2023, Суббота, 14:00 мск Калуга, стадион Арена Анненки Россия. Вторая лига. Группа 3, 2 тур Калуга - Авангард
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
13 тур
30 сентября, четверг 14:00 Калуга 2:1 Авангард
1 тур
18 июля, воскресенье 18:30 Авангард 1:0 Калуга
Россия. Кубок (2020/2021)
1/128 финала
19 августа, среда 18:30 Авангард 1:2 Калуга
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
24 тур
21 мая, воскресенье 16:00 Авангард 1:0 Калуга
11 тур
1 октября, суббота 14:00 Калуга 2:0 Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
22 тур
4 мая, среда 18:00 Калуга 0:0 Авангард
10 тур
21 сентября, понедельник 18:30 Авангард 1:0 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
23 тур
24 апреля, пятница 18:00 Авангард 0:1 Калуга
9 тур
4 сентября, четверг 18:30 Калуга 2:2 Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
22 тур
21 апреля, понедельник 18:30 Авангард 0:1 Калуга
8 тур
27 августа, вторник 18:30 Калуга 0:1 Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
26 тур
16 мая, четверг 19:00 Калуга 2:3 Авангард
12 тур
19 сентября, среда 18:30 Авангард 0:2 Калуга
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
34 тур
5 мая, суббота 18:30 Авангард 1:0 Калуга
20 тур
29 августа, понедельник 18:30 Калуга 1:4 Авангард
8 тур
3 июня, пятница 00:00 Авангард 4:0 Калуга
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сокол 19 13 1 5 23:-15 +38 40
2. Салют 19 10 4 5 33:16 +17 34
3. Динамо Бр 19 9 4 6 16:11 +5 31
4. Металлург Лп 19 9 3 7 25:25 0 30
5. Калуга 19 9 2 8 23:24 -1 29
6. Авангард Кур 19 7 7 5 29:18 +11 28
7. Родина-2 19 7 6 6 21:17 +4 27
8. Динамо Вл 19 7 4 8 18:21 -3 25
9. Рязань 19 6 5 8 15:23 -8 23
10. Сатурн 19 5 4 10 19:33 -14 19
11. Космос 19 5 3 11 25:24 +1 18
12. Сахалинец 19 4 3 12 18:38 -20 15
* - Динамо Бр: снято 34
Авангард: снято 24
Салют: снято 34
Сахалин: снято 7
Сокол: снято 16
Металлург Л: снято 20
Рязань: снято 16
Сатурн: снято 26
Зенит: снято 5
Калуга: снято 28
Коломна: снято 12
Строгино: снято 10
Арсенал-2: снято 12
Квант: снято 8
Химки-М: снято 10
Знамя: снято 8
Динамо Вл: снято 25
Пересвет: снято 10
СКА-Хабаровск-2: снято 9
Спартак Т: снято 9
Родина-2: снято 24
Сахалинец: снято 31
Балашиха: снято 3
Космос: снято 26
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