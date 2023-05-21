Виборг - Брондбю

|1 тур
|2 апреля, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|0:3
|Виборг
|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|0:2
|Виборг
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Виборг
|0:0
|Брондбю
|14 тур
|31 октября, воскресенье
|20:00
|Виборг
|0:1
|Брондбю
|2 тур
|25 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:1
|Виборг
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:00
|Виборг
|1:2
|Брондбю
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|1:2
|Виборг
|31 тур
|23 мая, понедельник
|20:00
|Брондбю
|0:1
|Виборг
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|17:00
|Виборг
|0:2
|Брондбю
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|17:00
|Виборг
|0:4
|Брондбю
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|30
|17
|4
|9
|58:33
|+25
|55
|2.
|Нордшелланд
|30
|15
|9
|6
|49:30
|+19
|54
|3.
|Виборг
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|4.
|Орхус
|30
|13
|8
|9
|36:27
|+9
|47
|5.
|Рандерс
|30
|10
|10
|10
|38:43
|-5
|40
|6.
|Брондбю
|30
|11
|7
|12
|40:48
|-8
|40