Виборг - Нордшелланд

|21 тур
|12 марта, воскресенье
|16:00
|Виборг
|1:1
|Нордшелланд
|4 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Нордшелланд
|1:0
|Виборг
|21 тур
|12 марта, воскресенье
|16:00
|Виборг
|1:1
|Нордшелланд
|4 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Нордшелланд
|1:0
|Виборг
|6 тур
|29 апреля, пятница
|20:00
|Виборг
|1:1
|Нордшелланд
|5 тур
|24 апреля, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|2:0
|Виборг
|15 тур
|5 ноября, пятница
|21:00
|Виборг
|2:2
|Нордшелланд
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|1:2
|Виборг
|15 тур
|28 октября, пятница
|21:15
|Нордшелланд
|4:3
|Виборг
|1 тур
|15 июля, пятница
|19:00
|Виборг
|0:4
|Нордшелланд
|32 тур
|26 мая, четверг
|21:00
|Нордшелланд
|1:0
|Виборг
|19 тур
|28 февраля, воскресенье
|15:00
|Виборг
|1:1
|Нордшелланд
|8 тур
|12 сентября, суббота
|17:00
|Виборг
|0:1
|Нордшелланд
|32 тур
|11 мая, воскресенье
|19:00
|Виборг
|1:3
|Нордшелланд
|20 тур
|28 февраля, пятница
|21:30
|Нордшелланд
|2:0
|Виборг
|2 тур
|26 июля, пятница
|20:30
|Нордшелланд
|1:1
|Виборг
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|30
|17
|4
|9
|58:33
|+25
|55
|2.
|Нордшелланд
|30
|15
|9
|6
|49:30
|+19
|54
|3.
|Виборг
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|4.
|Орхус
|30
|13
|8
|9
|36:27
|+9
|47
|5.
|Рандерс
|30
|10
|10
|10
|38:43
|-5
|40
|6.
|Брондбю
|30
|11
|7
|12
|40:48
|-8
|40