Введите ваш ник на сайте

Виборг - Нордшелланд

23.04.2023, Воскресенье, 15:00 мск Виборг, стадион Виборг Стадион Дания. Суперлига, 4 тур Виборг - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2022/2023)
21 тур
12 марта, воскресенье 16:00 Виборг 1:1 Нордшелланд
4 тур
6 августа, суббота 17:00 Нордшелланд 1:0 Виборг
Дания. Суперлига (2021/2022), группа B
6 тур
29 апреля, пятница 20:00 Виборг 1:1 Нордшелланд
5 тур
24 апреля, воскресенье 15:00 Нордшелланд 2:0 Виборг
Дания. Суперлига (2021/2022)
15 тур
5 ноября, пятница 21:00 Виборг 2:2 Нордшелланд
1 тур
18 июля, воскресенье 15:00 Нордшелланд 1:2 Виборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
15 тур
28 октября, пятница 21:15 Нордшелланд 4:3 Виборг
1 тур
15 июля, пятница 19:00 Виборг 0:4 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
32 тур
26 мая, четверг 21:00 Нордшелланд 1:0 Виборг
19 тур
28 февраля, воскресенье 15:00 Виборг 1:1 Нордшелланд
8 тур
12 сентября, суббота 17:00 Виборг 0:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Виборг 1:3 Нордшелланд
20 тур
28 февраля, пятница 21:30 Нордшелланд 2:0 Виборг
2 тур
26 июля, пятница 20:30 Нордшелланд 1:1 Виборг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 30 17 4 9 58:33 +25 55
2. Нордшелланд 30 15 9 6 49:30 +19 54
3. Виборг 30 14 8 8 43:33 +10 50
4. Орхус 30 13 8 9 36:27 +9 47
5. Рандерс 30 10 10 10 38:43 -5 40
6. Брондбю 30 11 7 12 40:48 -8 40
...
  • Читайте нас: 