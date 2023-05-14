ЛАСК - Зальцбург

|3 тур
|16 апреля, воскресенье
|15:30
|Зальцбург
|0:0
|ЛАСК
|21 тур
|12 марта, воскресенье
|19:00
|ЛАСК
|0:2
|Зальцбург
|10 тур
|1 октября, суббота
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|ЛАСК
|21 тур
|2 марта, среда
|22:30
|ЛАСК
|0:0
|Зальцбург
|10 тур
|3 октября, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|3:1
|ЛАСК
|9 тур
|16 мая, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|2:5
|Зальцбург
|3 тур
|18 апреля, воскресенье
|15:30
|Зальцбург
|2:0
|ЛАСК
|22 тур
|20 марта, суббота
|19:00
|ЛАСК
|0:1
|Зальцбург
|11 тур
|13 декабря, воскресенье
|19:00
|Зальцбург
|3:1
|ЛАСК
|10 тур
|5 июля, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|0:3
|Зальцбург
|4 тур
|14 июня, воскресенье
|20:30
|Зальцбург
|3:1
|ЛАСК
|19 тур
|14 февраля, пятница
|21:00
|Зальцбург
|2:3
|ЛАСК
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|2:2
|Зальцбург
|30 тур
|12 мая, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|2:1
|ЛАСК
|24 тур
|7 апреля, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|0:2
|Зальцбург
|12 тур
|28 октября, воскресенье
|19:00
|ЛАСК
|3:3
|Зальцбург
|1 тур
|29 июля, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|3:1
|ЛАСК
|29 тур
|8 апреля, воскресенье
|16:00
|ЛАСК
|1:0
|Зальцбург
|20 тур
|16 декабря, суббота
|18:00
|Зальцбург
|0:0
|ЛАСК
|11 тур
|14 октября, суббота
|17:00
|ЛАСК
|1:3
|Зальцбург
|2 тур
|29 июля, суббота
|17:00
|Зальцбург
|1:1
|ЛАСК
|28 тур
|9 апреля, суббота
|18:00
|Зальцбург
|0:1
|ЛАСК
|27 тур
|3 апреля, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|1:1
|Зальцбург
|17 тур
|27 ноября, суббота
|20:30
|ЛАСК
|1:2
|Зальцбург
|7 тур
|11 сентября, суббота
|20:30
|Зальцбург
|0:0
|ЛАСК
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|30
|22
|7
|1
|63:19
|+44
|45
|2.
|Штурм
|30
|19
|6
|5
|53:26
|+27
|39
|3.
|Рапид В
|30
|11
|6
|13
|46:43
|+3
|39
|4.
|ЛАСК
|30
|13
|12
|5
|51:35
|+16
|32
|5.
|Аустрия В
|30
|11
|9
|10
|53:48
|+5
|23
|6.
|Аустрия Кл
|30
|10
|5
|15
|41:59
|-18
|20
|* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9