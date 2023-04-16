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Зальцбург - ЛАСК

16.04.2023, Воскресенье, 15:30 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 3 тур Зальцбург - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
21 тур
12 марта, воскресенье 19:00 ЛАСК 0:2 Зальцбург
10 тур
1 октября, суббота 18:00 Зальцбург 1:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
21 тур
2 марта, среда 22:30 ЛАСК 0:0 Зальцбург
10 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
9 тур
16 мая, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:5 Зальцбург
3 тур
18 апреля, воскресенье 15:30 Зальцбург 2:0 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
22 тур
20 марта, суббота 19:00 ЛАСК 0:1 Зальцбург
11 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Зальцбург 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
10 тур
5 июля, воскресенье 18:00 ЛАСК 0:3 Зальцбург
4 тур
14 июня, воскресенье 20:30 Зальцбург 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
19 тур
14 февраля, пятница 21:00 Зальцбург 2:3 ЛАСК
8 тур
22 сентября, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
30 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:1 ЛАСК
24 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 ЛАСК 0:2 Зальцбург
12 тур
28 октября, воскресенье 19:00 ЛАСК 3:3 Зальцбург
1 тур
29 июля, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
29 тур
8 апреля, воскресенье 16:00 ЛАСК 1:0 Зальцбург
20 тур
16 декабря, суббота 18:00 Зальцбург 0:0 ЛАСК
11 тур
14 октября, суббота 17:00 ЛАСК 1:3 Зальцбург
2 тур
29 июля, суббота 17:00 Зальцбург 1:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
28 тур
9 апреля, суббота 18:00 Зальцбург 0:1 ЛАСК
27 тур
3 апреля, воскресенье 18:00 ЛАСК 1:1 Зальцбург
17 тур
27 ноября, суббота 20:30 ЛАСК 1:2 Зальцбург
7 тур
11 сентября, суббота 20:30 Зальцбург 0:0 ЛАСК
Чемпионат Австрии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 17:30 ЛАСК 0:0 Зальцбург
21 тур
21 февраля, воскресенье 17:30 Зальцбург 3:0 ЛАСК
13 тур
28 октября, среда 20:30 ЛАСК 0:0 Зальцбург
3 тур
1 августа, суббота 21:30 Зальцбург 3:2 ЛАСК
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 30 22 7 1 63:19 +44 45
2. Штурм 30 19 6 5 53:26 +27 39
3. Рапид В 30 11 6 13 46:43 +3 39
4. ЛАСК 30 13 12 5 51:35 +16 32
5. Аустрия В 30 11 9 10 53:48 +5 23
6. Аустрия Кл 30 10 5 15 41:59 -18 20
* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9
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