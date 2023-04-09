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Зальцбург - Аустрия

09.04.2023, Воскресенье, 15:30 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 2 тур Зальцбург - Аустрия
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
12 тур
16 октября, воскресенье 18:00 Аустрия 1:3 Зальцбург
1 тур
22 июля, пятница 21:30 Зальцбург 3:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2021/2022), группа A
6 тур
24 апреля, воскресенье 15:30 Зальцбург 5:0 Аустрия
5 тур
17 апреля, воскресенье 15:30 Аустрия 1:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
14 тур
6 ноября, суббота 19:00 Аустрия 0:1 Зальцбург
3 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
16 тур
10 февраля, среда 22:30 Зальцбург 3:1 Аустрия
5 тур
24 октября, суббота 18:00 Аустрия 0:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
20 тур
23 февраля, воскресенье 19:00 Аустрия 2:2 Зальцбург
9 тур
28 сентября, суббота 18:00 Зальцбург 4:1 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
29 тур
5 мая, воскресенье 18:00 Аустрия 1:2 Зальцбург
23 тур
31 марта, воскресенье 18:00 Зальцбург 5:1 Аустрия
14 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Аустрия 0:2 Зальцбург
3 тур
11 августа, суббота 18:00 Зальцбург 2:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
36 тур
27 мая, воскресенье 18:30 Аустрия 4:0 Зальцбург
27 тур
18 марта, воскресенье 16:30 Зальцбург 5:0 Аустрия
18 тур
3 декабря, воскресенье 18:30 Аустрия 1:1 Зальцбург
9 тур
24 сентября, воскресенье 17:30 Зальцбург 0:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
35 тур
25 мая, четверг 17:30 Аустрия 2:3 Зальцбург
26 тур
19 марта, воскресенье 18:30 Зальцбург 5:0 Аустрия
17 тур
30 ноября, среда 22:30 Аустрия 1:3 Зальцбург
8 тур
18 сентября, воскресенье 17:30 Зальцбург 4:1 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
33 тур
1 мая, воскресенье 17:30 Аустрия 0:2 Зальцбург
24 тур
28 февраля, воскресенье 18:30 Зальцбург 4:1 Аустрия
15 тур
7 ноября, суббота 18:00 Аустрия 1:1 Зальцбург
6 тур
23 августа, воскресенье 17:30 Зальцбург 2:2 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
36 тур
31 мая, воскресенье 17:30 Аустрия 1:1 Зальцбург
27 тур
4 апреля, суббота 17:00 Зальцбург 3:1 Аустрия
18 тур
6 декабря, суббота 18:00 Аустрия 2:4 Зальцбург
9 тур
21 сентября, воскресенье 18:30 Зальцбург 2:3 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
29 тур
26 марта, среда 23:30 Аустрия 3:0 Зальцбург
20 тур
15 декабря, воскресенье 19:30 Зальцбург 4:0 Аустрия
11 тур
6 октября, воскресенье 18:30 Аустрия 1:2 Зальцбург
2 тур
27 июля, суббота 21:00 Зальцбург 5:1 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
36 тур
26 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:0 Аустрия
27 тур
31 марта, воскресенье 18:00 Аустрия 1:1 Зальцбург
18 тур
2 декабря, воскресенье 19:00 Зальцбург 0:0 Аустрия
9 тур
22 сентября, суббота 20:30 Аустрия 0:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
28 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Аустрия 1:1 Зальцбург
19 тур
18 декабря, воскресенье 19:00 Зальцбург 3:0 Аустрия
10 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Аустрия 3:2 Зальцбург
1 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:30 Аустрия 2:4 Зальцбург
26 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:1 Аустрия
18 тур
4 декабря, суббота 20:30 Зальцбург 1:1 Аустрия
8 тур
22 сентября, среда 22:30 Аустрия 0:0 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
35 тур
9 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 0:1 Аустрия
25 тур
21 марта, воскресенье 17:30 Аустрия 1:1 Зальцбург
11 тур
17 октября, суббота 20:00 Аустрия 1:0 Зальцбург
1 тур
19 июля, воскресенье 19:00 Зальцбург 2:1 Аустрия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 30 22 7 1 63:19 +44 45
2. Штурм 30 19 6 5 53:26 +27 39
3. Рапид В 30 11 6 13 46:43 +3 39
4. ЛАСК 30 13 12 5 51:35 +16 32
5. Аустрия В 30 11 9 10 53:48 +5 23
6. Аустрия Кл 30 10 5 15 41:59 -18 20
* - Аустрия: снято 19
Штурм: снято 24
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 19
Альтах: снято 9
Рид: снято 9
Аустрия Л: снято 14
Вольфсберг: снято 11
Тироль: снято 14
Хартберг: снято 9
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