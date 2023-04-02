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Металлург Л - Калуга

02.04.2023, Воскресенье, 14:00 мск Липецк, стадион Металлург Россия. Вторая лига. Группа 3, 1 тур Металлург Л - Калуга
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
7 тур
30 августа, пятница 18:00 Металлург Л 0:1 Калуга
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
14 тур
20 октября, суббота 14:00 Калуга 2:0 Металлург Л
2 тур
26 июля, четверг 18:00 Металлург Л 1:0 Калуга
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
23 тур
11 мая, пятница 16:00 Металлург Л 2:0 Калуга
11 тур
30 сентября, суббота 16:00 Калуга 0:1 Металлург Л
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
23 тур
14 мая, воскресенье 14:00 Калуга 1:1 Металлург Л
6 тур
28 августа, воскресенье 16:00 Металлург Л 1:0 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
14 тур
18 октября, воскресенье 15:00 Калуга 0:1 Металлург Л
2 тур
28 июля, вторник 18:00 Металлург Л 2:1 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
26 тур
12 мая, вторник 18:00 Калуга 0:2 Металлург Л
12 тур
23 сентября, вторник 18:00 Металлург Л 1:0 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
25 тур
8 мая, четверг 18:30 Калуга 2:2 Металлург Л
11 тур
14 сентября, суббота 17:00 Металлург Л 1:2 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
16 тур
11 октября, четверг 17:00 Калуга 4:1 Металлург Л
2 тур
21 июля, суббота 19:00 Металлург Л 0:0 Калуга
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
28 тур
17 октября, понедельник 18:00 Металлург Л 1:0 Калуга
14 тур
13 июля, среда 18:30 Калуга 3:2 Металлург Л
2 тур
26 апреля, вторник 00:00 Металлург Л 0:0 Калуга
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
27 тур
12 октября, вторник 18:00 Металлург Л 4:1 Калуга
13 тур
22 июля, четверг 18:30 Калуга 1:2 Металлург Л
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сокол 19 13 1 5 23:-15 +38 40
2. Салют 19 10 4 5 33:16 +17 34
3. Динамо Бр 19 9 4 6 16:11 +5 31
4. Металлург Лп 19 9 3 7 25:25 0 30
5. Калуга 19 9 2 8 23:24 -1 29
6. Авангард Кур 19 7 7 5 29:18 +11 28
7. Родина-2 19 7 6 6 21:17 +4 27
8. Динамо Вл 19 7 4 8 18:21 -3 25
9. Рязань 19 6 5 8 15:23 -8 23
10. Сатурн 19 5 4 10 19:33 -14 19
11. Космос 19 5 3 11 25:24 +1 18
12. Сахалинец 19 4 3 12 18:38 -20 15
* - Динамо Бр: снято 34
Авангард: снято 24
Салют: снято 34
Сахалин: снято 7
Сокол: снято 16
Металлург Л: снято 20
Рязань: снято 16
Сатурн: снято 26
Зенит: снято 5
Калуга: снято 28
Коломна: снято 12
Строгино: снято 10
Арсенал-2: снято 12
Квант: снято 8
Химки-М: снято 10
Знамя: снято 8
Динамо Вл: снято 25
Пересвет: снято 10
СКА-Хабаровск-2: снято 9
Спартак Т: снято 9
Родина-2: снято 24
Сахалинец: снято 31
Балашиха: снято 3
Космос: снято 26
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