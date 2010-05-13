Капфенберг - ЛАСК

|26 тур
|24 марта, среда
|21:30
|ЛАСК
|1:1
|Капфенберг
|14 тур
|1 ноября, воскресенье
|17:30
|Капфенберг
|7:2
|ЛАСК
|4 тур
|7 августа, пятница
|22:30
|ЛАСК
|4:0
|Капфенберг
|26 тур
|24 марта, среда
|21:30
|ЛАСК
|1:1
|Капфенберг
|14 тур
|1 ноября, воскресенье
|17:30
|Капфенберг
|7:2
|ЛАСК
|4 тур
|7 августа, пятница
|22:30
|ЛАСК
|4:0
|Капфенберг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|22
|10
|4
|68:27
|+41
|76
|2.
|Аустрия В
|36
|23
|6
|7
|60:34
|+26
|75
|3.
|Рапид В
|36
|21
|10
|5
|80:38
|+42
|73
|4.
|Штурм
|36
|16
|10
|10
|50:36
|+14
|58
|5.
|Винер-Нойштадт
|36
|13
|8
|15
|54:58
|-4
|47
|6.
|Маттерсбург
|36
|12
|5
|19
|45:71
|-26
|41
|7.
|ЛАСК
|36
|9
|13
|14
|59:70
|-11
|40
|8.
|Рид
|36
|10
|8
|18
|39:47
|-8
|38
|9.
|Капфенберг
|36
|8
|9
|19
|44:67
|-23
|33
|10.
|Аустрия Кл
|36
|2
|9
|25
|29:80
|-51
|15