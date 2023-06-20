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Китай - Палестина

20.06.2023, Вторник, 00:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Китай - Палестина
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Матч еще не начался
Товарищеские матчи. Сборные 2014

21 декабря, воскресенье 14:30 Китай 0:0 Палестина
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