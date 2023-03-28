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Индонезия - Бурунди

28.03.2023, Вторник, 16:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Индонезия - Бурунди
Товарищеские матчи. Сборные 2023

25 марта, суббота 16:30 Индонезия 3:1 Бурунди
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