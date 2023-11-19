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Кипр - Литва

19.11.2023, Воскресенье, 00:00 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Товарищеские матчи. Сборные Кипр - Литва
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Матч еще не начался
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