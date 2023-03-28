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Армения - Кипр

28.03.2023, Вторник, 18:00 мск Ереван, стадион Республиканский Товарищеские матчи. Сборные Армения - Кипр
Товарищеские матчи. Сборные 2017

13 ноября, понедельник 17:00 Армения 3:2 Кипр
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