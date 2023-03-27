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Северная Македония - Фарерские острова

27.03.2023, Понедельник, 19:00 мск Скопье, стадион Тоше Проески Товарищеские матчи. Сборные Северная Македония - Фарерские острова
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