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Эстония - Таиланд

17.10.2023, Вторник, 19:00 мск Таллинн, стадион А. Ле Кок Арена Товарищеские матчи. Сборные Эстония - Таиланд
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Матч начнется в 19:00 мск
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