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Англия - Австралия

13.10.2023, Пятница, 21:45 мск Лондон, стадион Уэмбли Товарищеские матчи. Сборные Англия - Австралия
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Матч начнется в 21:45 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2016

27 мая, пятница 21:45 Англия 2:1 Австралия
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