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Грузия - Таиланд

11.10.2023, Среда, 23:00 мск Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе Товарищеские матчи. Сборные Грузия - Таиланд
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Матч начнется в 23:00 мск
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