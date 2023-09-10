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Венгрия - Чехия

10.09.2023, Воскресенье, 19:00 мск Будапешт, стадион Пушкаш Арена Товарищеские матчи. Сборные Венгрия - Чехия
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Матч начнется в 19:00 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2013

14 августа, среда 22:30 Венгрия 1:1 Чехия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

1 июня, пятница 21:00 Чехия 1:2 Венгрия
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