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Норвегия - Иордания

07.09.2023, Четверг, 20:00 мск Осло, стадион Уллеваал Товарищеские матчи. Сборные Норвегия - Иордания
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Матч начнется в 20:00 мск
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