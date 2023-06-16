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Швеция - Новая Зеландия

16.06.2023, Пятница, 20:00 мск Стокгольм, стадион Френдс Арена Товарищеские матчи. Сборные Швеция - Новая Зеландия
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Матч начнется в 20:00 мск
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