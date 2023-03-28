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ОАЭ - Таиланд

28.03.2023, Вторник, 21:00 мск Товарищеские матчи. Сборные ОАЭ - Таиланд
Кубок Азии 2019, группа A
Групповой этап, 3 тур
14 января, понедельник 19:00 ОАЭ 1:1 Таиланд
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа B
Третий этап, 8 тур
13 июня, вторник 15:00 Таиланд 1:1 ОАЭ
Третий этап, 3 тур
6 октября, четверг 19:00 ОАЭ 3:1 Таиланд
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