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Япония - Колумбия

28.03.2023, Вторник, 13:20 мск Товарищеские матчи. Сборные Япония - Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2019

22 марта, пятница 13:20 Япония 0:1 Колумбия
Чемпионат мира 2018, группа H
Групповой этап, 1 тур
19 июня, вторник 15:00 Колумбия 1:2 Япония
Чемпионат мира 2014, группа C
3 тур
24 июня, вторник 23:59 Япония 1:4 Колумбия
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