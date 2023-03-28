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Австралия - Эквадор

28.03.2023, Вторник, 11:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Австралия - Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные 2023

24 марта, пятница 12:00 Австралия 3:1 Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные 2014

5 марта, среда 23:59 Австралия 3:4 Эквадор
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