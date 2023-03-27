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Греция - Литва

27.03.2023, Понедельник, 19:00 мск Вильнюс, стадион ЛФФ Стэдиум Товарищеские матчи. Сборные Греция - Литва
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа G

7 июня, пятница 22:45 Литва 0:1 Греция

11 сентября, вторник 22:45 Греция 2:0 Литва
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