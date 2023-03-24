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Южная Корея - Колумбия

24.03.2023, Пятница, 14:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Южная Корея - Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2017

10 ноября, пятница 14:00 Южная Корея 2:1 Колумбия
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