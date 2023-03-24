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Япония - Уругвай

24.03.2023, Пятница, 13:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Япония - Уругвай
Кубок Америки 2019, группа C
Групповой этап, 2 тур
21 июня, пятница 02:00 Уругвай 2:2 Япония
Товарищеские матчи. Сборные 2014

5 сентября, пятница 14:25 Япония 0:2 Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные 2013

14 августа, среда 14:20 Япония 2:4 Уругвай
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