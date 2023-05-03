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АЕК - Олимпиакос

03.05.2023, Среда, 20:00 мск Афины, стадион Олимпийский Греция. Суперлига, 8 тур АЕК - Олимпиакос
Греция. Суперлига (2022/2023), группа A
5 тур
23 апреля, воскресенье 21:00 Олимпиакос 1:3 АЕК
Греция. Суперлига (2022/2023)
26 тур
12 марта, воскресенье 20:00 АЕК 1:3 Олимпиакос
13 тур
13 ноября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 0:0 АЕК
Греция. Суперлига (2021/2022), группа A
10 тур
17 мая, вторник 20:00 АЕК 2:3 Олимпиакос
3 тур
3 апреля, воскресенье 20:00 Олимпиакос 1:1 АЕК
Греция. Суперлига (2021/2022)
23 тур
13 февраля, воскресенье 20:30 Олимпиакос 1:0 АЕК
10 тур
21 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 2:3 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2020/2021), группа A
6 тур
25 апреля, воскресенье 19:30 Олимпиакос 2:0 АЕК
2 тур
4 апреля, воскресенье 19:30 АЕК 1:5 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2020/2021)
14 тур
3 января, воскресенье 20:30 Олимпиакос 3:0 АЕК
1 тур
16 декабря, среда 20:30 АЕК 1:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2019/2020)
10 тур
19 июля, воскресенье 20:00 Олимпиакос 3:0 АЕК
4 тур
28 июня, воскресенье 21:30 АЕК 1:2 Олимпиакос
21 тур
26 января, воскресенье 20:30 АЕК 0:0 Олимпиакос
8 тур
27 октября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 2:0 АЕК
Греция. Суперлига (2018/2019)
21 тур
17 февраля, воскресенье 20:30 Олимпиакос 4:1 АЕК
6 тур
7 октября, воскресенье 20:30 АЕК 1:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2017/2018)
20 тур
4 февраля, воскресенье 20:30 Олимпиакос 1:2 АЕК
5 тур
24 сентября, воскресенье 20:30 АЕК 3:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2016/2017)
21 тур
19 февраля, воскресенье 20:30 АЕК 1:0 Олимпиакос
6 тур
2 октября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 3:0 АЕК
Греция. Суперлига (2015/2016)
22 тур
13 февраля, суббота 20:30 АЕК 1:0 Олимпиакос
7 тур
17 октября, суббота 20:30 Олимпиакос 4:0 АЕК
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. АЕК 36 26 5 5 69:17 +52 83
2. Панатинаикос 36 23 9 4 47:16 +31 78
3. Олимпиакос 36 21 10 5 70:24 +46 73
4. ПАОК 36 19 10 7 57:32 +25 67
5. Арис 36 15 6 15 55:41 +14 51
6. Волос 36 11 7 18 35:66 -31 40
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