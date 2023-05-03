АЕК - Олимпиакос

|5 тур
|23 апреля, воскресенье
|21:00
|Олимпиакос
|1:3
|АЕК
|5 тур
|23 апреля, воскресенье
|21:00
|Олимпиакос
|1:3
|АЕК
|26 тур
|12 марта, воскресенье
|20:00
|АЕК
|1:3
|Олимпиакос
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|0:0
|АЕК
|10 тур
|17 мая, вторник
|20:00
|АЕК
|2:3
|Олимпиакос
|3 тур
|3 апреля, воскресенье
|20:00
|Олимпиакос
|1:1
|АЕК
|23 тур
|13 февраля, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|1:0
|АЕК
|10 тур
|21 ноября, воскресенье
|20:30
|АЕК
|2:3
|Олимпиакос
|6 тур
|25 апреля, воскресенье
|19:30
|Олимпиакос
|2:0
|АЕК
|2 тур
|4 апреля, воскресенье
|19:30
|АЕК
|1:5
|Олимпиакос
|14 тур
|3 января, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|3:0
|АЕК
|1 тур
|16 декабря, среда
|20:30
|АЕК
|1:1
|Олимпиакос
|10 тур
|19 июля, воскресенье
|20:00
|Олимпиакос
|3:0
|АЕК
|4 тур
|28 июня, воскресенье
|21:30
|АЕК
|1:2
|Олимпиакос
|21 тур
|26 января, воскресенье
|20:30
|АЕК
|0:0
|Олимпиакос
|8 тур
|27 октября, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|2:0
|АЕК
|21 тур
|17 февраля, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|4:1
|АЕК
|6 тур
|7 октября, воскресенье
|20:30
|АЕК
|1:1
|Олимпиакос
|20 тур
|4 февраля, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|1:2
|АЕК
|5 тур
|24 сентября, воскресенье
|20:30
|АЕК
|3:2
|Олимпиакос
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:30
|АЕК
|1:0
|Олимпиакос
|6 тур
|2 октября, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|3:0
|АЕК
|22 тур
|13 февраля, суббота
|20:30
|АЕК
|1:0
|Олимпиакос
|7 тур
|17 октября, суббота
|20:30
|Олимпиакос
|4:0
|АЕК
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|АЕК
|36
|26
|5
|5
|69:17
|+52
|83
|2.
|Панатинаикос
|36
|23
|9
|4
|47:16
|+31
|78
|3.
|Олимпиакос
|36
|21
|10
|5
|70:24
|+46
|73
|4.
|ПАОК
|36
|19
|10
|7
|57:32
|+25
|67
|5.
|Арис
|36
|15
|6
|15
|55:41
|+14
|51
|6.
|Волос
|36
|11
|7
|18
|35:66
|-31
|40