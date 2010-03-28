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ЛАСК - Рид

28.03.2010, Воскресенье, 17:30 мск Линц, стадион Линцер Гугл Чемпионат Австрии, 27 тур ЛАСК - Рид
Чемпионат Австрии (2009/2010)
10 тур
3 октября, суббота 20:00 ЛАСК 2:2 Рид
9 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Рид 5:2 ЛАСК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 22 10 4 68:27 +41 76
2. Аустрия В 36 23 6 7 60:34 +26 75
3. Рапид В 36 21 10 5 80:38 +42 73
4. Штурм 36 16 10 10 50:36 +14 58
5. Винер-Нойштадт 36 13 8 15 54:58 -4 47
6. Маттерсбург 36 12 5 19 45:71 -26 41
7. ЛАСК 36 9 13 14 59:70 -11 40
8. Рид 36 10 8 18 39:47 -8 38
9. Капфенберг 36 8 9 19 44:67 -23 33
10. Аустрия Кл 36 2 9 25 29:80 -51 15
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