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Оренбург (мол) - Академия Кубань

05.05.2023, Пятница, 00:00 мск Россия. МФЛ, 8 тур Оренбург (мол) - Академия Кубань
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. МФЛ (2022/2023)
1 тур
9 марта, четверг 12:00 Академия Кубань 4:1 Оренбург (мол)
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