|1 тур
|10 марта, пятница
|14:00
|Ахмат (мол)
|2:2
|Кр. Советов (мол)
|1 тур
|10 марта, пятница
|14:00
|Ахмат (мол)
|2:2
|Кр. Советов (мол)
|23 тур
|21 марта, суббота
|00:00
|Кр. Советов (мол)
|Ахмат (мол)
|10 тур
|20 сентября, пятница
|19:00
|Ахмат (мол)
|3:1
|Кр. Советов (мол)
|28 тур
|11 мая, суббота
|11:00
|Ахмат (мол)
|1:2
|Кр. Советов (мол)
|14 тур
|10 ноября, суббота
|10:00
|Кр. Советов (мол)
|2:1
|Ахмат (мол)
|30 тур
|20 мая, суббота
|17:00
|Кр. Советов (мол)
|2:2
|Ахмат (мол)
|1 тур
|31 июля, воскресенье
|17:00
|Ахмат (мол)
|4:1
|Кр. Советов (мол)
|26 тур
|30 апреля, суббота
|18:00
|Ахмат (мол)
|5:1
|Кр. Советов (мол)
|12 тур
|17 октября, суббота
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|2:1
|Ахмат (мол)
|23 тур
|30 марта, воскресенье
|15:00
|Кр. Советов (мол)
|0:2
|Ахмат (мол)
|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|15:00
|Ахмат (мол)
|2:3
|Кр. Советов (мол)
|30 тур
|25 мая, суббота
|16:30
|Ахмат (мол)
|5:0
|Кр. Советов (мол)
|1 тур
|21 июля, суббота
|17:00
|Кр. Советов (мол)
|4:2
|Ахмат (мол)
|Второй этап, 14 тур
|12 мая, суббота
|16:00
|Кр. Советов (мол)
|3:1
|Ахмат (мол)
|Второй этап, 1 тур
|18 ноября, пятница
|14:00
|Ахмат (мол)
|2:2
|Кр. Советов (мол)
|30 тур
|29 октября, суббота
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|1:3
|Ахмат (мол)
|14 тур
|17 июня, пятница
|17:00
|Ахмат (мол)
|2:1
|Кр. Советов (мол)
|18 тур
|20 августа, пятница
|17:00
|Кр. Советов (мол)
|2:0
|Ахмат (мол)
|4 тур
|3 апреля, суббота
|16:00
|Ахмат (мол)
|0:4
|Кр. Советов (мол)
|26 тур
|23 октября, пятница
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|2:0
|Ахмат (мол)
|12 тур
|12 июня, пятница
|17:00
|Ахмат (мол)
|1:0
|Кр. Советов (мол)