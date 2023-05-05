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Кр. Советов (мол) - Ахмат (мол)

05.05.2023, Пятница, 00:00 мск Россия. МФЛ, 8 тур Кр. Советов (мол) - Ахмат (мол)
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. МФЛ (2022/2023)
1 тур
10 марта, пятница 14:00 Ахмат (мол) 2:2 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
23 тур
21 марта, суббота 00:00 Кр. Советов (мол) Ахмат (мол)
10 тур
20 сентября, пятница 19:00 Ахмат (мол) 3:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
28 тур
11 мая, суббота 11:00 Ахмат (мол) 1:2 Кр. Советов (мол)
14 тур
10 ноября, суббота 10:00 Кр. Советов (мол) 2:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
30 тур
20 мая, суббота 17:00 Кр. Советов (мол) 2:2 Ахмат (мол)
1 тур
31 июля, воскресенье 17:00 Ахмат (мол) 4:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
26 тур
30 апреля, суббота 18:00 Ахмат (мол) 5:1 Кр. Советов (мол)
12 тур
17 октября, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 2:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
23 тур
30 марта, воскресенье 15:00 Кр. Советов (мол) 0:2 Ахмат (мол)
15 тур
3 ноября, воскресенье 15:00 Ахмат (мол) 2:3 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
30 тур
25 мая, суббота 16:30 Ахмат (мол) 5:0 Кр. Советов (мол)
1 тур
21 июля, суббота 17:00 Кр. Советов (мол) 4:2 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 14 тур
12 мая, суббота 16:00 Кр. Советов (мол) 3:1 Ахмат (мол)
Второй этап, 1 тур
18 ноября, пятница 14:00 Ахмат (мол) 2:2 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
30 тур
29 октября, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 1:3 Ахмат (мол)
14 тур
17 июня, пятница 17:00 Ахмат (мол) 2:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
18 тур
20 августа, пятница 17:00 Кр. Советов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
4 тур
3 апреля, суббота 16:00 Ахмат (мол) 0:4 Кр. Советов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
26 тур
23 октября, пятница 14:00 Кр. Советов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
12 тур
12 июня, пятница 17:00 Ахмат (мол) 1:0 Кр. Советов (мол)
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