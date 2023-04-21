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УОР №5 - Академия Кубань

21.04.2023, Пятница, 00:00 мск Россия. МФЛ, 6 тур УОР №5 - Академия Кубань
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. МФЛ (2022/2023)
3 тур
31 марта, пятница 00:00 Академия Кубань УОР №5
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