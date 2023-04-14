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Академия Кубань - Нижний Новгород (мол)

14.04.2023, Пятница, 00:00 мск Россия. МФЛ, 5 тур Академия Кубань - Нижний Новгород (мол)
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
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