Ахмат (мол) - Оренбург (мол)

|17 тур
|22 ноября, пятница
|14:00
|Оренбург (мол)
|3:1
|Ахмат (мол)
|4 тур
|5 августа, понедельник
|14:00
|Ахмат (мол)
|2:1
|Оренбург (мол)
|17 тур
|22 ноября, пятница
|14:00
|Оренбург (мол)
|3:1
|Ахмат (мол)
|4 тур
|5 августа, понедельник
|14:00
|Ахмат (мол)
|2:1
|Оренбург (мол)
|22 тур
|8 апреля, понедельник
|11:00
|Оренбург (мол)
|3:1
|Ахмат (мол)
|8 тур
|22 сентября, суббота
|14:00
|Ахмат (мол)
|2:0
|Оренбург (мол)
|23 тур
|15 апреля, суббота
|14:00
|Оренбург (мол)
|0:0
|Ахмат (мол)
|9 тур
|30 сентября, пятница
|15:00
|Ахмат (мол)
|0:1
|Оренбург (мол)