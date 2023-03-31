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Ахмат (мол) - Оренбург (мол)

31.03.2023, Пятница, 00:00 мск Россия. МФЛ, 3 тур Ахмат (мол) - Оренбург (мол)
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
17 тур
22 ноября, пятница 14:00 Оренбург (мол) 3:1 Ахмат (мол)
4 тур
5 августа, понедельник 14:00 Ахмат (мол) 2:1 Оренбург (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
22 тур
8 апреля, понедельник 11:00 Оренбург (мол) 3:1 Ахмат (мол)
8 тур
22 сентября, суббота 14:00 Ахмат (мол) 2:0 Оренбург (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
23 тур
15 апреля, суббота 14:00 Оренбург (мол) 0:0 Ахмат (мол)
9 тур
30 сентября, пятница 15:00 Ахмат (мол) 0:1 Оренбург (мол)
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