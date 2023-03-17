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Кр. Советов (мол) - Факел (мол.)

17.03.2023, Пятница, 13:00 мск Россия. МФЛ, 2 тур Кр. Советов (мол) - Факел (мол.)
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Матч начнется в 13:00 мск
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Матч начнется в 13:00 мск
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